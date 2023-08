Zapata proposto alla Roma. Ipotesi Alexis Sanchez? Ecco la verità

La Roma è a caccia di punte. Tanti agenti, conoscendo la situazione, si stanno mettendo in fila per esporre attaccanti che possono servire al club giallorosso. Partendo dal presupposto che Alvaro Morata è l'unica richiesta di Mourinho, non è un mistero che sul tavolo di Tiago Pinto sia finito il nome di Patson Daka, centravanti zambiano retrocesso con il Leicester in Inghilterra. Ma Mourinho non è entusiasta di prenderlo per un anno in prestito perché, dopo Aouar e N’Dicka, lo dovrebbe lasciare alla nazionale per un mese per la Coppa d’Africa. Leggermente diversa la situazione di NZola, che ancora lo Spezia non è riuscito a vendere. E che non è ancora certo di qualificarsi con l’Angola. È una pista che può tornare d’attualità.