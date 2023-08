Roma, Renato Sanches avanti tra i dubbi

Ha postato la sua ultima foto sui social il 3 luglio , quando ancora credeva di potersi ritagliare il suo spazio al Paris Saint Germain con il duro lavoro e la possibilità di convincere il neo arrivato Luis Enrique a dargli una possibilità. Si sbagliava di grosso, perché il tecnico spagnolo e il club parigino gli hanno dato subito il benservito e il mandato di cercare una nuova squadra da cui ripartire a titolo definitivo. Tra le poche offerte arrivate, una tournée di mezzo in Giappone, le amichevoli e le panchine senza giocare. L’ultima ieri contro l’Inter, quando Renato Sanches ha visto i suoi scendere in campo e lui restare tutti e novanta i minuti in panchina .

La Roma vuole Sanches ma il Psg frena

L’ennesimo messaggio di Luis Enrique (che una volta lo ha utilizzato anche terzino destro, solamente per mettere una toppa nella formazione) a trovare squadra, fornendo un assist alla Roma. Così va avanti la trattativa tra il club giallorosso e il Psg. Va avanti, sì, ma piano. Perché il club parigino sta sperando ancora di ricevere un’offerta per il centrocampista portoghese che possa permettergli di liberarsene una volta per tutte, quindi a titolo definitivo. Invece gli unici passi concreti sono stati fatti da Pinto, ma sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione in stile Wijnaldum (che, a proposito, ancora spera di tornare nella capitale) e che non vincola i capitolini a farsi carico il prossimo anno di uno stipendio importante e del prezzo del cartellino. Un’operazione vantaggiosa per la Roma, che vuole chiudere entro i prossimi dieci giorni la trattativa con il club e quella con il giocatore, non certo per i parigini che prima di arrivare alla fumata bianca con Pinto stanno temporeggiando alla ricerca di un acquirente che possa portare quantomeno un obbligo di riscatto.

I dubbi di Mourinho

La trattativa procede, non velocemente, ma comunque procede. E di fatto - salvo clamorosi inserimenti o ripensamenti - l’affare si farà. Tra qualche incertezza del giocatore, che sperava di trovare una squadra che giocasse la Champions, e di Mourinho, che avrebbe voluto un centrocampista diverso per il suo gioco, ma soprattutto che potesse dare delle certezze sul piano atletico. Gli infortuni preoccupano il tecnico e il suo staff: c’è naturalmente il timore che la squadra nel bel mezzo della stagione, tra campionato e coppe, sia costretta ai salti mortali per infortuni, quelli che hanno allontanato la Roma dalla qualificazione alla Champions nell’ultimo mese e mezzo della passata stagione.

Bove: "Contenti se arriveranno innesti"

La Roma può comunque contare su un buon numero di centrocampisti, sia con la conferma di Matic che ha rinnovato e che ieri ha festeggiato 35 anni, sia con l’arrivo di Aouar che ha dato segnali più che positivi. Con loro naturalmente capitan Pellegrini, Cristante e anche Bove: «Abbiamo sempre la stessa consapevolezza nei nostri mezzi, di quello che siamo sia come squadra in campo sia come gruppo - ha dichiarato Bove al sito laroma24.it -. In queste due stagioni abbiamo creato un’armonia che adesso ci portiamo avanti e che credo ci aiuterà molto in questa stagione». E l’arrivo di un nuovo innesto in mezzo al campo non preoccupa il ragazzo: «Siamo contenti se arriveranno innesti che aumenteranno la qualità della squadra, noi vogliamo essere competitivi. Giocare ed allenarsi con calciatori di un certo calibro internazionale aiuta anche me a crescere, posso essere solo contento».