Arnautovic vuole la Roma. Ibanez fuori: non convocato per il Tolosa

ROMA - La Roma ha deciso: vuole Marko Arnautovic come nuovo attaccante per la nuova stagione. E Arnautovic ha deciso: vuole vestire la maglia della Roma per quella che di fatto sarà la sua ultima esperienza in un club che disputerà una competizione europea. Tiago Pinto ha offerto 3,5 milioni, per il Bologna ne vale dieci. Si tratta.