Le cifre dell'eventuale affare Matic e la reazione dei tifosi della Roma

ROMA - Nonostante il rinnovo per un'altra stagione, Matic potrebbe lasciare la Roma . È il fulmine a ciel sereno causato dall'offerta del Rennes , che il centrocampista serbo sta pensando di accettare. Una situazione complicata che rende preoccupati i tifosi giallorossi , che non vogliono veder partire uno dei leader del centrocampo. La proposta francese, però, potrebbe convincere sia la Roma, sia il giocatore.

Roma, l'offerta del Rennes per Matic

Matic ha appena compiuto 35 anni ed ha rinnovato per un'altra stagione con la Roma. È piombato, però, il Rennes con una proposta interessante per entrambe le parti. Per il centrocampista un contratto da tre milioni annuni per due anni più opzione per il terzo. Significherebbe nove milioni fino a fine carriera. Per il club l'offerta potrebbe essere intorno agli 8 milioni e per un giocatore di 35 anni sarebbe difficile dire di no. La Roma perderebbe uno dei leader del suo centrocampo e dello spogliatoio, ma chiuderebbe una plusvalenza importante. Intanto Matic non era presente all'amichevole contro il Tolosa perché infortunato, senza però fornire dettagli.

Roma, la reazione dei tifosi

"Matic deve rimanere a Roma! Matic non si muoverà da Roma!". È questo il consenso generale dei tifosi giallorossi, che non vogliono vedere Matic lasciare la Capitale. Il rischio è di creare una nuova situazione come quella di Strootman nel 2018, quando il suo addio a sorpresa devastò la Roma di Di Francesco. "Nemanja deve stare con noi. Punto", "Ha un ruolo fondamentale nel gruppo. Proprio non capisco perché dovrebbe andare al Rennes", "Matic deve restare qua". Sono solo alcuni dei numerosi commenti che si trovano sui social, presi d'assalto dopo la notizia del possibile addio del serbo.