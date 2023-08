La Roma su Beltrán: le cifre dell'offerta fatta da Pinto

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Pressing della Roma su Lucas Beltran : secondo quanto riportato dal portale argentino 'Tnt Sports', i giallorossi avrebbero individuato nel 22enne attaccante del River Plate il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di José Mourinho , orfano del lungodegente Tammy Abraham .

Roma, l'offerta di Tiago Pinto

I giallorossi si sarebbero così inseriti nella corsa al 22enne attaccante argentino, sul quale c'è anche il fortissimo interesse della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso avrebbe avanzato, secondo le indiscrezioni che giungono dall'Argentina, una proposta così strutturata: 20 milioni di euro, bonus inclusi, per strappare Beltran alla concorrenza. Quando l'accordo sembrava ormai cosa fatta ecco l'inserimento della Roma, con Tiago Pinto che avrebbe manifestato un interesse, concretizzatosi in un'offerta formale della quale però non sarebbero stati resi noti i dettagli. Il giocatore, seguito anche Friburgo e Benfica, sarebbe anche nel mirino di un club della Premier League.