Retroscena Carlos Augusto: "C'era anche la Roma, è sfumato per un motivo"

MONZA - "È un ragazzo dalla mentalità straordinaria. Mi ha colpito l'intervista di un suo ex allenatore che diceva che lui era il terzino sinistro più europeo che giocava in Brasile". Così Filippo Antonelli , attuale direttore sportivo del Venezia , elogia le qualità morali e tecniche di Carlos Augusto , vicino al trasferimento all' Inter . L'ex direttore del Monza - in biancorosso dal 2015 al 2022 - racconta, ai microfoni di Sky Sport, l'approdo del 24enne mancino in Brianza : "Quando dovevamo prendere il terzino, è iniziato il martellamento con il Dottor Galliani : lui mi disse 'Andiamo avanti, andiamo avanti' e così l'abbiamo preso".

"Carlos Augusto? Lo voleva anche la Roma"

Lo stesso Antonelli svela poi un retroscena di mercato: il brasiliano era un obiettivo concreto della Roma. "Eravamo in Serie C, nel periodo del Covid e il campionato si era completamente fermato. Da casa, guardando le partite, mi era stato detto di questo ragazzo. L'ho seguito attentamente per video e avevo scoperto, tramite alcuni amici, che anche la Roma era interessata ma non lo poteva prendere perché non aveva posto da extracomunitari. Lui poi avrebbe preso il passaporto in un secondo momento".