Il Santos avverte Marcos Leonardo: c'è una decisione che coinvolge la Roma

Il Santos lancia un messaggio chiaro a Marcos Leonardo . Al termine della partita persa contro il Fortaleza, Alexandre Gallo, direttore tecnico del club brasiliano ha parlato della situazione contrattuale del giocatore. "Abbiamo parlato con l'agente e con il calciatore. La nostra posizione è chiara e speriamo di averlo da lunedì in allenamento, e in buone condizioni. Perché se ciò non accade, il Santos prenderà precauzioni. Abbiamo un ufficio legale molto competente, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto".

Il Santos e l'offerta della Roma per Marcos Leonardo

Il dirigente del club brasiliano ha parlato della trattativa con la Roma. "L'offerta presentata non è sufficiente per il nostro presidente e per il Comitato di gestione. Il ragazzo deve essere in forma e pronto ad aiutarci. Oggi è un giocatore della nazionale, so cosa gli passa per la testa. Non vogliamo alcun tipo di contenzioso, vogliamo Marcos Leonardo in campo".