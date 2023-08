Roma, ecco Paredes e Sanches: folla di tifosi ad accoglierli

Sono atterrati a Ciampino intorno all’ora di pranzo Leandro Paredes e Renato Sanches, i due centrocampisti che la Roma ha preso dal Psg dopo le partenze di Wijnaldum e Matic. La notizia, però, non è tanto questa. La notizia è che nel giorno di Ferragosto, con 30 gradi all’ombra nel vero senso della parola, c’erano ad attenderli oltre 100 tifosi. Un modo, l’ennesimo, per ribadire che la gente non lascia sola la Roma nonostante le difficoltà di questo mercato. E proprio per ringraziare i tifosi presenti, prima di andare a firmare le maglie, sia Paredes sia Sanches si sono fermati a lungo a firmare maglie, fogli, sciarpe e cappelli e a fare foto. Sanches era colpito ed emozionato, Paredes divertito perché conosce benissimo Roma e i romanisti. E loro conoscono lui, tanto da avergli cantato: “Uno di noi, Leandro uno di noi”.