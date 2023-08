Lukaku-Roma: Friedkin, perché ora o mai più

Si sa, le vie del mercato sono infinite. Alzi la mano chi, il 15 luglio, cioè soltanto quaranta giorni fa, quando Romelu Lukaku ruppe clamorosamente con l'Inter dicendole no dopo averle ridetto sì, avrebbe immaginato che il belga potesse passare in prestito alla Roma. Tuttavia, la prima regola non scritta del mercato è mai dire mai: il copione scritto in queste ore sull'asse Londra-Roma la sta rispettando in pieno. Perchè Lukaku alla Roma si fa ora o mai più. Sono diversi i fattori che possono rendere possibile l'impossibile. 1) La rottura definitiva fra il giocatore, Pochettino e il Chelsea che l'ha messo fuori rosa, contando o sperando in uno scambio con Vlahovic che non è andato in porto. 2) Il rifiuto di Lukaku ad andare in Arabia Saudita, arroventando ulteriormente il rapporto con Stamford Bridge, che ha visto sfumare un incasso di almeno 50 milioni per il cartellino, la somma richiesta all'Al-Hilal. 3) L'ottimo rapporto intrattenuto dai Friedkin con Todd Boehly, connazionale e multimilionario come i signori giallorossi, confermato dall'attivismo telefonico di queste ore. 4) La formula del prestito con diritto non obbligo di riscatto e l'ingaggio dell'attaccante (14 milioni di euro) che, in buona parte, si accollerebbero gli inglesi. Con il plus per la Roma del Decreto Crescita, introdotto dal governo Conte: esso comporta benefici fiscali per chi venga a lavorare in Italia. Il provvedimento prevede sgravi fiscali per cinque anni. Lukaku è sbarcato per la prima volta in Serie A nel 2019, la scadenza del regime di favore scatterebbe nell’estate del 2024. Tuttavia, nel caso di Romelu, si potrebbe arrivare al 2029: l'anno scorso, infatti, è stata introdotta una nuova norma che prevede un secondo quinquennio di regime fiscale favorevole, con detassazione al 50 per cento, per chi abbia almeno un figlio minorenne a carico, come nel caso del campione o divenga proprietario di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento oppure nei dodici mesi che l'hanno preceduto. 5) Last but not least, le corroboranti parole di José Mourinho ("Oltre ad Azmoun mi hanno promesso un altro attaccante") che Lukaku ha già allenato ai tempi del Chelsea e dello United. E sa bene quanto la coppia Dybala-Lukaku farebbe volare la Roma e i suoi tifosi.