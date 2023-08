Lukaku e l'addio al Chelsea: quel retroscena sul silenzio di Pochettino

LONDRA (Inghilterra) - Non si vuole immischiare, in stile Ponzio Pilato sta lasciando che siano gli altri a cercare di risolvere la situazione. La posizione di Mauricio Pochettino sulla questione Lukaku è chiarissima, come ha sottolineato ancora una volta l'allenatore argentino del Chelsea : “La questione era già molto chiara prima del nostro arrivo qui. C'era il desiderio tra il club e il giocatore di trovare una soluzione. Al momento siamo tranquilli e non è successo nulla. Se qualcosa dovesse cambiare vi informeremo".

Pochettino e il silenzio su Lukaku

Poi Pochettino ha proseguito: "Se il desiderio del giocatore e della società è trovare una soluzione, non dipende da me, ma da loro. In quel caso il giocatore e la società mi informeranno che le cose sono cambiate. Non mi muoverò finché la società o il giocatore non vorranno parlare con me. Sono qui, accetto la situazione che c’era quando sono arrivato il 3 luglio”. Lukaku adesso si sta allenando con l'Under 21 e non parla con Pochettino da quando è arrivato il mese scorso. L'allenatore vuole un altro attaccante e non riuscire a vendere Lukaku rende più complicato l’acquisto di un sostituto, ma l’allenatore è d'accordo sul fatto che l'eventuale cessione alla Roma (o a qualsiasi altro club) debba essere conveniente per la società londinese.