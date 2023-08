Lukaku e Mourinho: tutti i numeri del belga con lo Special One

ROMA - Hanno lavorato insieme a Manchester, poi a Londra. Ora, Romelu Lukaku e José Mourinho potrebbero incrociare di nuovo le loro strade a Roma. L'allenatore portoghese conosce bene il centravanti, sa come riuscire a farlo rendere al massimo. Ce l'ha fatta soprattutto nella loro prima stagione insieme nei Red Devils, la 2017-2018, in cui ha schierato l'attaccante in 51 partite, ottenendo in cambio la bellezza di 27 reti. In quella successiva, invece, la collaborazione è durata solo il tempo di 22 gare, in cui Big Rom si è fermato a 6 gol.