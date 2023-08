Roma-Lukaku, si lavora per l'accordo: i tifosi aspettano l'annuncio

La trattativa tra la Roma e il Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku nella capitale prosegue. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono rimasti a Londra e proseguiranno gli incontri con i dirigenti inglesi. Per oggi previsti nuovi colloqui, per cercare di limare le distanze. Si lavora sul prestito secco oneroso, sulla base di circa 8 milioni di euro.