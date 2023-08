Lukaku alla Roma, ecco dove e quando arriva nella Capitale

Romelu Lukaku è a un passo dalla Roma. Oggi potrebbe essere davvero il giorno buono per la fumata bianca e per vedere il centravanti belga sulla via per la Capitale. Come? Molto probabilmente con l'aereo dei Friedkin. Perché come è ormai consuetudine delle ultime stagioni, l'"americanata" viaggia con gli effetti speciali. Quindi con l'aereo del proprietario della Roma, pilotato proprio da Dan Friedkin. È accaduto per l'arrivo di Mourinho, poi di Abraham, di Dybala e Wijnaldum. Addirittura per l'olandese i Friedkin da Parigi volarono a Rotterdam per prendere il giocatore e la famiglia e poi sbarcarono a Ciampino.