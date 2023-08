Spuntano dettagli interessanti sull'accordo raggiunto dalla Roma con Lukaku: oltre a ridurre il suo stipendio per l'anno in prestito alla Roma e per gli altri due anni di contratto rimanenti con il Chelsea, lo stesso club inglese ha inserito una clausola rescissoria da 43 milioni di euro: un prezzo già stabilito in caso di buona stagione dell'attaccante belga in maglia giallorossa.