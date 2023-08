Lukaku, la Roma e il nuovo soprannome che gli hanno dato i tifosi

Sono le 17.40 quando l’aereo guidato da Dan Friedkin tocca il suolo italiano . Passano 9 minuti quando Lukaku, total look nero e scarpe bianche, scende dalla scaletta dell’aereo. Si mette la mano sul cuore, fa il pollice in su, ringrazia tutti, sfila tra tifosi e giornalisti di mezza Europa. Oltre agli italiani ci sono inglesi, belgi e americani ma nessuno ha modo di avvicinare il giocatore: lui resta in pista, le reti impediscono qualsiasi contatto. Ai tifosi poco importa: per loro, soprattutto per le centinaia di bambini presenti, l’importante è che Lukaku sia a Roma . Ci sarà tempo per abbracciarlo: venerdì all’Olimpico, anche se non giocherà, a meno che il club non organizzi qualcosa prima. Ieri, subito dopo l’arrivo, Lukaku è andato a Villa Stuart e poi in un hotel nel cuore di Roma, a due passi dal Colosseo e dal Circo Massimo. Stamattina la Roma si allena, Mourinho lo vuole subito vedere, lui andrà a Trigoria presto : foto con la maglia (numero 90), firma (previsto il bonus scudetto sul contratto) e prime dichiarazioni ufficiali. Ieri si è limitato a far filtrare le sue emozioni: "Sono felice, vedere tutta questa gente per me è stato emozionante, non vedo l’ora di giocare".

L’ovazione

Con lui né la mamma né i figli (lo raggiungeranno) ma un paio di amici e collaboratori. A portare tutti in Italia il presidente Dan Friedkin a bordo del suo aereo privato, con i rivestimenti interni marrone chiaro e i sedili grigi. Erano seduti, oltre a Lukaku e al suo team, tutti i protagonisti del blitz londinese: il gm Tiago Pinto, il vice presidente Ryan Friedkin, la Ceo Lina Souloukou e la donna dei conti Anna Rabuano. Quando sono scesi dall’aereo applausi anche per loro: qualche coro scherzoso a Pinto (“portaci un portiere”), ovazione per Dan e Ryan Friedkin, applausi per le due professioniste che sono state determinanti nel far quadrare i conti. Quando Lukaku è salito in macchina per andare a Villa Stuart, dopo che gli era stata messa una sciarpa giallorossa al collo, i tifosi lo hanno scortato con i motorini e le bandiere, mentre quando sono state intercettate le auto dei proprietari e di Pinto è stato complicato proseguire.

Scene d'amore

Scene di ordinaria follia di una giornata che di ordinario non ha avuto niente: i fumogeni giallorossi a ridosso di una pista aerea, non proprio l’ideale, le auto purtroppo danneggiate dai tifosi che si sono messi in piedi per vedere meglio, i bimbi in braccio ai genitori che chiedevano: "Restiamo anche se piove?", i ragazzini con la maglia Matic che, grazie a un po’ di ingegno diventava Big Rom, e l’enorme risonanza mediatica di un arrivo che, fino a pochi giorni fa, sembrava impensabile. E, invece, da ieri è realtà. Almeno per un anno, tanto è la durata del prestito oneroso dal Chelsea, Lukaku sarà un giocatore della Roma. Poi si vedrà. Nessuno, in questo momento, vuole pensare al futuro. Perché il presente è troppo bello. E sarà per questo che, alla fine, la pioggia un po’ stile inglese, perfetta metafora delle ultime settimane di Lukaku, lascia spazio al sole. Quando poi prende l’Appia per andare a fare le visite spunta pure l’arcobaleno. Non poteva che finire così.