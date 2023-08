Lukaku si allena a Trigoria: la prima foto da calciatore della Roma

ROMA - E’ arrivato nella capitale da poco più di 24 ore, ma l’agenda di Romelu Lukaku è ricca di impegni. L’arrivo a Roma ha generato un’ondata di entusiasmo incredibile: l’attaccante è stato letteralmente travolto dall’amore dei tifosi giallorossi che hanno invaso lo scalo di Ciampino per accoglierlo nel migliore dei modi. Dopo lo sbarco nello scalo romano, l’ex giocatore dell’Inter ha svolto le visite di idoneità sportiva. Ha trascorso la sua prima notte romana in un hotel di via Petroselli, puntando la sveglia quasi all’alba.