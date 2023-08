Lukaku alla Roma, l'annuncio ufficiale del club e le sue prime parole

ROMA - Dopo il deposito del contratto certificato ieri dal sito della Lega Serie A , anche la Roma stamattina ha ufficializzato l'arrivo di Romelu Lukaku in maglia giallorossa. Il club dei Friedkin ha pubblicato un video dell'attaccante belga sui propri canali social, esaltando i tifosi sul web. "Eccolo! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso!", si legge a corredo del video pubblicato dalla Roma sui propri account. Il centravanti, proveniente dal Chelsea, indosserà la maglia numero 90 , come ampiamente anticipato nei giorni scorsi.

In un primo video celebrativo di Lukaku, si vede il calciatore che indossa la maglia giallorossa numero 90 e poi si rivolge alla telecamera con il suo tipico saluto militare, con il dito davanti alla bocca in segno di silenzio, come fa dopo ogni gol realizzato. In un altro video le immagini dell'attaccante della Roma si alternano a quelle del centro della città (piazza del Popolo e Trinità dei Monti) e dei Fori Imperiali , dove ieri Lukaku ha svolto una sessione fotografica per la sua nuova squadra. La clip si chiude con l'immagine del bomber della nazionale belga davanti al Colosseo.

Lukaku: "Emozionato dai tifosi"

Lukaku si trasferisce dal Chelsea in prestito fino al 30 giugno 2024. "L'accoglienza che questo club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l'atmosfera dello stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte - ha detto Lukaku al sito ufficiale della Roma - ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo". Poi le parole del direttore generale Tiago Pinto: "Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi: con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere. Tutte le nostre scelte sono sempre indirizzate ad alzare il livello di competitività della Roma".

Tutti i numeri di Big Rom

Lukaku, che ha 30 anni, ha realizzato in carriera 280 gol in 589 partite oltre a vantare, nel suo score, anche 93 assist. Con la nazionale del Belgio (con cui ha debuttato il 3 marzo 2010 a 16 anni e 294 giorni) ha collezionato 108 presenze mettendo a segno ben 75 reti (record assoluto). Nei club ha vinto un campionato belga con l'Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l'Inter. Lukaku ha indossato anche le maglie di West Bromwich Albion, Everton e Manchester United. Nei Red Devils e nel Chelsea era già stato agli ordini di José Mourinho.