Pinto, la risposta gelida su Matic: cosa ha detto il gm

Roma, Pinto risponde alla domanda su Matic

″Non me lo aspettavo, le sue ultime due settimane qui non me le aspettavo - ha detto Pinto riferendosi a Matic -. Voi prendete il lato negativo, io quello positivo e cioè che abbiamo preso Paredes, un campione del mondo. Non voglio perdere energie, non merita più parole″.