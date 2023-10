Roma alla ricerca di un difensore, offerto Boateng: tutti i dettagli

ROMA - La Roma comincia a muoversi anche per rinforzare la squadra per il mercato invernale, quando Mourinho avrà una nuova emergenza difesa. Perché al netto della condizione precaria di Smalling e Llorente («Non è una novità, sappiamo la loro condizione clinica», ha detto Mou), la Roma dovrà fare anche i conti con la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa e naturalmente l’indisponibilità di Kumbulla alle prese con il recupero dalla rottura del crociato. Per questo motivo il club andrà a caccia di un’occasione per coprire il vuoto che lascerà l’ivoriano. Quindi probabilmente un prestito di un centrale, come è accaduto nel mercato invernale di un anno fa quando arrivò Llorente dal Leeds. Ecco, la Roma punta a cercare un rinforzo a costo zero e a valutare attentamente quelle che potranno essere le occasioni last minute.

Offerto Boateng

Intanto però a Tiago Pinto è stato offerto Jerome Boateng, il centrale trentacinquenne svincolato dopo il biennio al Lione. Una soluzione che per esperienza non è certo sgradita a Mourinho ma che non è stata fin qui presa in considerazione per età, contratto (chiede un anno più opzione per un’altra stagione) e condizioni fi siche. Nel suo ultimo anno in Francia ha infatti disputato solo otto partite, ma Boateng promette di aver superato tutte le difficoltà: «Sono pronto per nuove sfide, sono in ottima forma e non sono vicino alla fine della mia carriera - ha dichiarato alla Bild -. Sento un’energia incredibile ogni giorno e voglio dimostrarlo a tutti ancora una volta». Valutazioni in corso. Un nome intrigante resta quello di Solet, il centrale francese del Salisburgo che ha attirato l’interesse di più club e ha una valutazione importante. Ecco, questo sarebbe più che un colpo low cost un investimento per il presente e il futuro. Sicuramente più gradito rispetto a Mustafi e Phil Jones - anche loro svincolati - e sotto osservazione.

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo intanto continua a segnare e inevitabilmente ad attirare l’attenzione dei club per la prossima finestra di mercato. Il Flamengo è interessato al centravanti ventenne che ha realizzato in questa stagione venti gol, ma lui ha rifiutato la proposta convinto di poter sbarcare sicuramente in Europa ed essendo ancora ottimista di poter vestire la maglia della Roma visto l’accordo verbale con Tiago Pinto. Il gm a settembre ha confermato la volontà di prenderlo a gennaio per poi chissà, mandarlo in prestito per cinque mesi in un club di Serie A.