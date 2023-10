Marcos Leonardo fa sognare i tifosi della Roma: "Sono pronto per l'Europa"

ROMA - Sfumato il passaggio alla Roma nell'estate scorsa, Marcos Leonardo riapre le porte all'addio al Santos nel 2024. "Mi sento pronto per giocare in un grande club e in un grande campionato europeo - le parole del 20enne attaccante brasiliano al sito degli spagnoli di As - naturalmente vedo altri giovani che si sono già trasferiti. Lo scorso agosto ero molto vicino al trasferimento". Marcos Leonardo allude evidentemente ai giallorossi, che sono stati a un passo dal suo ingaggio: "C'era un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate bene, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio mentre sono qui. Il mio approccio è sempre stato questo. Fai il meglio che puoi sul campo in modo professionale".