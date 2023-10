Mourinho: "Quando ho visto Cristante a terra ero disperato..."

José Mourinho commenta Roma-Slavia Praga , finita con una vittoria per 2-0 dei giallorossi, ora in testa da soli al girone. Ecco tutte le parole del tecnico al termine della sfida contro i cechi, valida per il Gruppo G dell’Europa League.

0:03

Finita la conferenza stampa di Mourinho

Conclusa la conferenza stampa di Mourinho con l'ultima risposta su Smalling.

0:02

Mourinho: "Se Smalling può farcela per domenica? Quale domenica?"

Mourinho alla domanda se Smalling può farcela per domenica ha risposto: "Quale domenica?"

23:57

Mourinho: "Aouar? Si sta avvicinando a quello che vogliamo"

"Aouar? Non possiamo cambiare le sue caratteristiche, è questo, ma inizia ad avvicinarsi a quello che vogliamo noi. Non è un giocatore di intensità, è stato solo un creatore, ma si sta trasformando".

23:52

Mourinho: "Quando siamo tutti, siamo forti"

“Inter? Non sono scaramantico, la squadra è più forte quando siamo tutti. Purtroppo questa stagione non ricordo una partita con tutti a disposizione, compresi me, Nuno, Foti in panchina. Quando siamo tutti, in campo o in panchina, siamo forti. Senza qualche giocatore o senza l'allenatore qualcosa manca. Per qualche idiota che pensa che io non sono felice di andare in panchina lo ripeto... è veramente un grandissimo idiota”.

23:49

Mourinho: "Contro l'Inter lotteremo"

Mourinho in conferenza stampa: "Io parlo solo di noi, andiamo a Milano a giocare contro i più forti d'italia. Non so se il mio amico Max o Rudi o Pioli la pensano diversamente, ma per me l'Inter è la più forte di tutti in italia. Loro hanno giocato martedì, hanno due squadre, noi abbiamo una piccola squadra piena di problemi. Andiamo a giocare lì e basta, lotteremo per fare risultato".

23:47

Mancini: "Dopo Genova abbiamo riflettuto..."

Intanto Mancini a Sky Sport: “Era uno scontro diretto per il primo posto, è andata bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo abbassato un po’ di pressione e la qualità. Da Genova 5 vittorie consecutive? Una partita talmente brutta… ti fa riflettere. Questa squadra ha qualità e grandi calciatori, ma non devi mai perdere la voglia di andare oltre l’ostacolo. Dobbiamo continuare così. Domenica sarà una partita tosta, è la squadra più forte del campionato. Nei big match il dettaglio fa la differenza e davanti devi segnare”.

23:35

Mourinho: "Quando ho visto Cristante infortunato ero disperato"

"Lukaku deve riposare. Io vado diretto a Trigoria. Lukaku deve riposare. Quello che deve fare è riposare, c’è da fare una super partita con una super squadra domenica. Quando Cristante mi sembrava si fosse fatto male, ero disperato. Sono sicuro che Inzaghi quando vede un giocatore infortunato per lui non è un dramma, per me ogni piccolo problema è un dramma".

23:30

Mourinho: "Inter? Siamo due squadre diverse. E hanno giocato martedì..."

“El Shaarawy gioca da quinto, da ala, da attaccante… per noi è importante. Ci sono delle partite in cui pensiamo che Lukaku e Belotti insieme siano meglio. Non avere una vera ala di destra, abbiamo spostato Aouar lì, ma… quando l’energia c’è siamo attivi… Inter? Siamo due squadre diverse. Loro hanno giocato martedì, hanno due squadre complete. Io oggi volevo fare un cambio, guardavo giù e c’erano solo giovani, è dura. Finita la partita sono venuto giù, vedo un giocatore che mi viene incontro e mi abbraccia, era Cherubini. Un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma, sarà festa”.

23:26

Mourinho: "Bravi a fare pressione, poi siamo calati"

Mourinho a Sky Sport: “Non succede spesso che inizia la partita e segni. Ma abbiamo fatto una bella pressione. Dove poi ha fatto un bel tiro e un bel gol, importante per noi che ci ha regalato una partita diversa. Abbiamo capito che è una squadra forte con la palla, abbiamo quindi pensato che pressando non li avremmo lasciati giocare. Abbiamo fatto questo molto bene nel primo tempo. Poi nella ripresa il ritmo si è abbassato, con giocatori che non giocano da molto tempo. Mancini, Cristante, Lukaku, giocano ogni partita e l’intensità cala”.

23:20

El Shaarawy: "Bello giocare con Lukaku. Ora l'Inter"

Intanto El Shaarawy a Sky: “L’approccio era quello che voleva il mister. Abbiamo poi gestito bene tutta la partita. Volevamo essere primi, abbiamo dato continuità alle vittorie. Siamo soddisfatti. Lukaku? Grandissimo attaccante, fa sponda, fa gol: bello giocare con lui, ci siamo trovati bene. Potevamo chiuderla prima e fare qualche gol in più. Nei momenti difficili riusciamo a essere squadra, la nostra forza è sempre stata il gruppo. In queste settimane abbiamo lavorato bene. C’è tanto da fare comunque. Inter? Partita importantissima”.

22:55

Tra poco le parole di Mourinho

José Mourinho parlerà a breve in tv e in seguito in conferenza stampa per dire la sua sul match tra Roma e Slavia Praga.

Roma, Stadio Olimpico