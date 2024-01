Mercato Roma: Spinazzola verso la cessione, è rebus difensore

TORINO (dall’inviato) - Da un Leonardo all’altro. Dopo la rinuncia a Bonucci, la Roma sta sondando il mercato per capire se esistano davvero i margini per una cessione anticipata di Spinazzola . Nei giorni scorsi il procuratore, Davide Lippi, ha intensificato i contatti con due club sauditi e con un paio di società turche , tra le quali il Galatasaray. Tiago Pinto non ha ancora ricevuto proposte ma è ben felice di valutarle, per risparmiare circa 6 milioni lordi del residuo di costo annuo fino a giugno, quando poi scadrà il contratto. Spinazzola, che già in estate aveva rifiutato il trasferimento in Arabia per giocarsi il futuro nella Roma, stavolta potrebbe accettare l’idea di una separazione.

L’obiettivo di Pinto

E’ evidente che l’eventuale partenza di Spinazzola possa arricchire i programmi di rafforzamento della squadra. Un difensore a costo zero o in prestito sarebbe arrivato comunque. Con la cessione di un esterno sinistro però i giocatori papabili diventerebbero due. Oppure uno che sappia interpretare più ruoli: centrale e laterale. Il nome preferito dalla Roma, tra questi profili, è il belga Arthur Theate, compagno di nazionale di Lukaku. Avendo un passato nel Bologna, già conosce il campionato italiano e logicamente tornerebbe volentieri in Serie A.

Le altre opzioni

Il problema è che a Mourinho occorre un difensore pronto a giocare subito, possibilmente già dall’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio contro la Cremonese. «Conosciamo le nostre esigenze, stiamo lavorando - ha detto ieri Tiago Pinto - cercherò una soluzione creativa, compatibilmente con la situazione finanziaria». La Roma preferirebbe ingaggiare un giocatore già rodato in Italia. Parlando di centrali puri, andrebbe benissimo il polacco Kiwior che l’Arsenal potrebbe prestare: ha un passato molto positivo nello Spezia. Ma anche le occasioni di qualità non possono essere ignorate: uno come il tedesco Kehrer, che non ha spazio nel West Ham, sarebbe un buon puntello per la difesa. Diverso il caso di Chalobah del Chelsea: fuori dai piani inglesi, sarebbe un’opzione comoda ma rischiosa dopo mesi di inattività agonistica. Intanto, Tiago Pinto è in contatto con il Psg per Renato Sanches: l’idea della Roma, restituirlo al mittente, deve essere supportata dall’ospitalità di un nuovo club che voglia rilevarne il prestito. «Resterà un mio pupillo e una mia responsabilità, con lui abbiamo fatto il massimo, ora riapre il mercato e vedremo» ha spiegato Pinto, indicandogli di fatto l'uscita.