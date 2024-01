Marcos Leonardo, addio definitivo alla Roma: ecco con chi sta per firmare

Sfuma Marcos Leonardo, ecco dove andrà

Il Santos, retrocesso per la prima volta nella sua storia in Serie B, sembra infatti vicino ad accettare l'offerta da 15 milioni di euro più altri 5 di bonus, del Benfica. L'annuncio è arrivato direttamente da Marcelo Teixeira, presidente del club brasiliano, che ha confermato tutto con un post sui social: "Oggi abbiamo ricevuto il signor Rui Pedro Braz, direttore sportivo del Benfica, per rafforzare ulteriormente i rapporti tra i club. Ho parlato al telefono con il presidente Rui Costa, che ha formalizzato una proposta per l'attaccante Marcos Leonardo". Il brasiliano sarà chiamato a risollevarsi dopo un finale di stagione opaco, con il posto da titolare perso in favore dell'argentino Julio Furch e la mancata convocazione del ct Ramon Menezes per le qualificazioni sudamericane alle Olimpiadi.