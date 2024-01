Tiago Pinto e la domanda su Huijsen: la risposta in tv del ds della Roma

La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare in tempi brevi un difensore a José Mourinho , complici le precarie condizioni di Smalling e l'impegno in Coppa d'Africa di N'Dicka. Tiago Pinto , poco prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia con la Cremonese , ha parlato anche di mercato, sfiorando il tema Huijsen , giovane centrale della Juventus accostato ai giallorossi nelle ultime ore. Il ragazzo, però, è ormai promesso sposo del Frosinone .

Huijsen alla Roma? La risposta di Tiago Pinto prima della sfida di Coppa Italia

Dean Huijsen piace alla Roma, ma difficilmente giocherà nella capitale il girone di ritorno della Serie A 2023-24. Non si nasconde Tiago Pinto, ds dei giallorossi, che ha cercato di distogliere l'attenzione da determinati profili ai microfoni di SportMediaset: "Ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma abbiamo posto anche per dei giovani. Abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici, ma lavorerò come sempre al meglio per la Roma. Mi sento tranquillo".