Roma, ora torna a girare il mondo

C’è qualcosa di strano, forse molto di strano, sotto le nuvole romaniste. O forse la stranezza sta nei vuoti più che nelle presenze. Nei silenzi della proprietà, nella mancanza di un direttore sportivo in servizio permanente effettivo - Tiago Pinto c’è, ma sul mercato si vede poco e comunque resta in procinto di varcare l’uscita -, nella flebilità delle voci del dopo gara, nella trasparenza dei programmi a medio e lungo termine. Trasparenza intesa come invisibilità oltre che certamente come sostenibilità etica. E poi suona strana la soppressione apparente del piano di riserva più ovvio. La progettualità abbandonata in solaio. La rinuncia alla scoperta del mondo esterno, all’esplorazione di nuovi spazi. Al 90’ di Milan-Roma è apparsa chiara la distanza che separa oggi la dimensione delle due squadre. Quando Yunus Musah, appena entrato in campo, con due finte ha scosso l’intera difesa giallorossa, o quel che ne restava, e ha calciato sul palo. Un gesto tecnico che, a essere franchi, nessuno dei giocatori di Mourinho scesi in campo domenica ha dato l’idea di possedere nella sua borsa dei trucchi.