Roma, Belotti ha le idee chiare: le squadre rifiutate

Roma e Fiorentina continuano a dialogare per lo scambio di prestiti, con diritto di riscatto, tra Andrea Belotti e Jonathan Ikoné. Si tratta di un’operazione che acconteterebbe tutti i protagonisti dal punto di vista tecnico-tattico, ma andrebbero sistemati i conti perché l'ingaggio del Gallo (sui 2,5 milioni di euro a stagione) è considerato alto per i parametri della Viola e rappresenterebbe quindi ostacolo in caso di volontà di esercitare il riscatto.