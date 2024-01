Roma, l'attesa di Angelino. Serve cedere: chi può andare via

Alla fine la vicenda si limita a una questione di incastri. E nel calciomercato spesso sono tutto, o quasi. Di certo è fondamentale per la Roma e per Angeliño che aspetta il via libera per sbarcare nella capitale e cominciare la sua avventura con De Rossi. A bloccare ancora l’esito positivo della trattativa con il Lipsia è il problema delle cessioni: serve un’uscita per dare il via libera all’entrata. Gli incastri, dicevamo. E allora non resta che aspettare: lo fa il terzino spagnolo che al Galatasaray non gioca più dal 28 ottobre in campionato e dal 12 dicembre in Champions League e non vede l’ora di porre fine a questa situazione. Aspetta anche il Galatasaray che ha dato il via libera prima di tutti all’interruzione del prestito (se il giocatore avesse giocato una partita in più sarebbe scattato l’obbligo di riscatto), aspetta anche il Lipsia che ha raggiunto un accordo di massima con la Roma (prestito con riscatto a 5 milioni) e vuole chiuderlo il prima possibile per evitare brutte sorprese a fine mercato.