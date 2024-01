Roma, frenata per Baldanzi: spunta Bernardeschi

INVIATO A SALERNO - Daniele De Rossi ha il suo rinforzo per la difesa. Una necessità visto il suo nuovo modulo con la difesa a quattro e l’assenza di un altro terzino oltre all’infortunato Spinazzola. Così alla fine la trattativa con il Lipsia per José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, ha avuto la sua fumata bianca. Nella serata di domenica il giocatore ha avuto il via libera a organizzare con la Roma il trasferimento nella Capitale, così ieri mattina alle 10 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino per cominciare la sua avventura in giallorosso. Abbigliamento casual, sorridente e visibilmente emozionato per questa sua nuova occasione di rilanciarsi nel calcio europeo, lo spagnolo arrivato insieme al suo entourage è stato prima portato alla clinica Villa Stuart per le visite mediche di idoneità sportiva, poi a Trigoria per una prima visita del centro sportivo che per almeno sei mesi diventerà il suo punto di riferimento nella capitale.