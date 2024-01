Baldanzi è arrivato a Roma, domani le visite: tutti i dettagli

Tommaso Baldanzi è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. L’attaccante ventenne questa sera alle 20 ha raggiunto la Capitale dopo aver ricevuto il via libera da parte dell’Empoli alla conclusione della trattativa con la Roma. Baldanzi, accompagnato dall’entourage, è arrivato in serata in un hotel in zona Eur dove vivrà le sue prime ore da giocatore della Roma. Domani mattina il ragazzo sarà accompagnato nella clinica villa Stuart per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Poi l’inizio della sua lunga giornata a Trigoria per la firma sul contratto, le famose foto di rito ma anche la prima sgambata sui campi del Fulvio Bernardini. Lì Baldanzi incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra e naturalmente anche il tecnico De Rossi che conta di impiegarlo in campo già dalla sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari.