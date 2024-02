Ufficiale, Baldanzi alla Roma. Il suo saluto all'Empoli commuove

ROMA - Tommaso Baldanzi saluta l'Empoli, la squadra dove è nato e cresciuto, dove ha fatto l'intero percorso nel settore giovanile prima di arrivare in prima squadra. Il trequartista, dopo le visite mediche, è diventato ufficialmente un giocatore della Roma: il suo contratto, infatti, è stato depositato. In contemporanea ha voluto scrivere un messaggio commovente via social: "Non è facile riassumere 13 anni di infanzia.. Voglio ringraziare tutti iniziando con la famiglia Corsi, il presidente, i tifosi, tutti gli allenatori con cui ho avuto modo di lavorare, tutti i ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio finendo con tutti i magazzinieri, gli autisti e quelle persone dello staff che non mi hanno mai fatto mancare niente in questi anni. Siete stati tutti speciali, mi avete insegnato non solo a giocare a calcio ma anche a saper stare al mondo e di questo ve ne sarò per sempre grato".