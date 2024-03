Roma e Lukaku divisi dal riscatto: la strategia dei Friedkin

ROMA - Diciotto gol stagionali, quarantatré milioni di prezzo. I conti ancora non tornano tra Romelu Lukaku e la Roma, che si sono scelti per un anno da vivere al massimo e poi verosimilmente separarsi. A fine stagione, come da contratto di leasing stipulato l’estate scorsa, Lukaku tornerà di proprietà del Chelsea. A quel punto verrà definito il suo futuro: i Friedkin già conoscono la richiesta inglese e difficilmente potranno onorarla, soprattutto se a De Rossi non riuscisse la miracolosa rincorsa a un posto in Champions. Ma non comprare Lukaku, che a maggio avrà 31 anni, potrebbe anche diventare una scelta. L’ipotesi di uno sconto, magari con il ritorno di Abraham al Londra, resta comunque sul tavolo. La sensazione è che ogni decisione, in pieno stile Friedkin, sarà rimandata davvero a giugno/luglio, quando l’orizzonte finanziario e tecnico sarà più chiaro.