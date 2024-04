Chelsea, l'annuncio di Pochettino sul futuro di Lukaku

Romelu Lukaku gioca e segna con la maglia della Roma , ma è ancora di proprietà del Chelsea e il suo futuro resta in bilico. Pochi mesi e verrà fatta chiarezza sul suo destino. Lo sa bene Mauricio Pochettino che ha parlato proprio del futuro del bomber belga in prestito al club giallorosso.

Pochettino e le parole sul futuro del belga

Queste le recenti dichiarazioni dell'allenatore del Chelsea: "Lukaku è un giocatore del Chelsea, quindi sicuramente presteremo attenzione a lui. Per il futuro è un'opzione, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione". Il belga, anni 30, ha segnato 18 gol stagionali, di cui 10 in campionato.