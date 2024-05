Roma, almeno sei colpi: la lista di De Rossi

Roma, la difesa

Servono giocatori tosti sulle fasce, anche nella fase difensiva. Qui la Roma si sta ripensando in toto: a destra Kristensen torna al Leeds per fine prestito, mentre Karsdorp e Celik non entusiasmano De Rossi. Uno dei due (meglio Celik) può rimanere per essere la riserva di un terzino X. A sinistra invece Angeliño sarà riscattato dal Lipsia (l’accordo di gennaio parlava di 5 milioni di spesa) mentre Spinazzola è in bilico: è in scadenza ma spera ancora di rinnovare. In alternativa De Rossi ha messo gli occhi su Josh Doig, scozzese classe 2002 che a gennaio è passato dal Verona al Sassuolo per 6 milioni più bonus. Il trasferimento non è stato positivo per lui, vista la retrocessione, ma Doig piace molto anche per la capacità di giocare in più ruoli: anche centrale sinistro di una difesa a tre. Fino a qualche mese fa era considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A nel ruolo. Pista da seguire.