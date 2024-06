Mercato Roma, tutti i nomi di Ghisolfi per l’attacco: sogno David, idea Banza

E se nell’incontro tra Ramadani e Ghisolfi si parlasse anche di altri giocatori? Questo scenario è chiaramente plausibile visto il lungo elenco di giocatori assistiti in tutta Europa dal potente agente albanese. E allora uno dei nomi più interessanti - e abbordabili - della lista è quello di Simon Banza attaccante del Braga e autore in questa stagione di 23 gol e cinque assist. Ghisolfi lo conosce bene, lo ha avuto in squadra quando lui era il direttore del Lens e ne ha apprezzato le qualità. L’anno dopo il suo addio al club francese, Banza venne venduto al Braga per poco meno di 3 milioni di euro , adesso ne vale circa venti in più . Il ventisettenne congolese è alla ricerca di una nuova squadra, vuole provare una nuova esperienza, alzando l’asticella, e il suo agente è in cerca di estimatori. West Ham e alcuni club arabi sono alla finestra, la Roma lo ha visionato ed è entrato nella lunga lista di nomi del diesse e del tecnico. Al momento è un’idea, e la speranza è che resti tale fino alla fine del mercato.

Roma, il sogno è David

Perché il grande sogno di mercato per sostituire Lukaku è Jonathan David del Lille. Il Milan ci aveva fatto un pensierino ma ha deciso di virare su Zirkzee, l’Atletico Madrid è interessato ed è il club che potrebbe davvero mettere la parola fine al sogno giallorosso. Anche perché gli spagnoli hanno lasciato andare Depay e il suo ricco stipendio e starebbero pensando anche di sostituire Morata: il ventiquattrenne autore di 26 gol sarebbe il nome e il profilo ideale. Così come per la Roma che sta cercando un giocatore forte e che possa anche diventare un asset importante per il futuro. Il prezzo è alto, di circa 30 milioni nonostante la scadenza del contratto a giugno 2025, e anche lo stipendio non sarebbe certo basso, ma David rappresenterebbe un investimento per il presente e il futuro e varrebbe lo sforzo economico.

Roma, tutte le operazioni di mercato

Boga e Falcone sono altri due assistiti di Ramadani, ma difficilmente saranno presi in considerazione da Ghisolfi. Il primo lo ha portato lui un anno fa al Nizza per 17 milioni e dopo una stagione di alti e bassi resterà ancora in Francia. Il secondo sarebbe un ottimo vice Svilar (Rui Patricio andrà via a parametro zero), ma il Lecce non vorrebbe privarsene e Gotti punta su di lui anche per la sua capacità di giocare con i piedi. Restano allora in piedi possibili intermediazioni del procuratore per altri giocatori, così gli altri nomi (e con altri agenti) che intrigano la Roma per gli altri reparti della squadra. Quindi Bellanova e Doig per il ruolo di terzino, Prati per il centrocampo (ma sarebbe il vice di Paredes), Laurienté come riserva dell’esterno titolare. Tanto lavoro da fare, tante idee da sviluppare. Come il ritorno di Llorente, e le tante cessioni da chiudere.