Roma, Ghisolfi sceglie Ricchio come ds: chi è e di cosa si occuperà

ROMA - Ogni manager propone, o addirittura impone i suoi uomini di fiducia. E così non deve sorprendere se Florent Ghisolfi, nuovo responsabile dell’area tecnica della Roma, abbia voluto portare con sé da Nizza il più fedele collaboratore: si chiama Simone Ricchio, ha 32 anni ed è nato, guarda un po’, proprio a Roma. Dal 2021 svolgeva il ruolo di team manager al Nizza, dopo aver lavorato nel Watford, ma non ha resistito al richiamo di casa. Ricchio ha preso a febbraio il patentino da direttore sportivo, completando con successo il corso di cui era parte anche Gigi Buffon, e potrebbe occupare proprio quella casella nell’organigramma della Roma. E’ un innesto che aiuta a rispettare le regole. Essendo Ghisolfi straniero, non può essere tesserato con l’incarico di ds che però non va lasciato vuoto. E così Ricchio sarà di fatto un vice prezioso per Ghisolfi. Si occuperà di mercato ma anche della gestione del patrimonio interno, con un occhio al settore giovanile che in questo momento è rimasto senza una guida dopo l’addio di Gianluca Gombar. La ristrutturazione dello staff di Trigoria però potrebbe non essere finita: è ancora incerto il futuro di Daniele Placido, uno dei dirigenti più attivi del vivaio, ingaggiato a settembre dopo le dimissioni di Vincenzo Vergine.