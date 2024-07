Le Fée alla Roma, Massara duro: "Non è cresciuto del tutto, al Rennes abbiamo deciso..."

Massara su Le Fée alla Roma: "La sua cessione una mia responsabilità"

E a proposito di partenze. Sulla cessione di Le Fée alla Roma, Massara ha spiegato: "All'inizio non era necessariamente previsto farne a meno. È stato un grande investimento l’estate scorsa. Era molto richiesto. I suoi pensieri erano un po' diversi dai nostri riguardo al restare qui. Questa ovviamente non è una condizione sufficiente per lasciare lo Stade Rennes. È lo Stade Rennes a decidere quando i giocatori partiranno e a quali condizioni. Quando ci sono state delle condizioni che ci sono sembrate importanti e positive, per un giocatore che non era riuscito a crescere appieno, abbiamo ritenuto che fosse una cosa importante e che dovessimo farla. Questi due giocatori (con Rieder) verranno ovviamente sostituiti da altri giocatori. Sono due partenze, è mia responsabilità".