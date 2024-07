Roma, occhi su Dahl: i dettagli del possibile affare

Dopo la firma con il Napoli , la Roma è alla ricerca di un sostituto di Spinazzola sulla sinistra. Gli occhi sono finiti sul profilo di Samuel Dahl: forte interesse dei giallorossi per l'esterno svedese classe 2003 del Djugarden.

Roma, forte interesse per Dahl del Djugarden

Dahl è arrivato nella massima serie svedese nel luglio del 2023 dopo la gavetta nella seconda divisione. Tra il 2023 e il 2024 ha racimolato 33 presenze in prima squadra tra campionato, coppa nazionale (persa in finale ai supplementari contro il Malmo) e qualificazioni di Conference League. Cinque gli assist messi a referto per l'esterno sinistro. L'ultima buona stagione gli ha permesso di conquistare anche la prima convocazione nella nazionale maggiore svedese esordendo da titolare nell'amichevole contro l'Estonia.