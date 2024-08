Roma, Assignon più Djalo. E spunta anche Ngonge

Assignon come terzino destro, Djalò come difensore centrale. E altri due rinforzi, che diventerebbero tre se Dybala andasse davvero in Arabia Saudita. La Roma si infila nel rettilineo finale del mercato con i motori a pieni giri. Molto dipende dalle uscite ma il ds Ghisolfi confida di liberare spazio nello spogliatoio.

Giocatori veri

La partenza dell’unico campione della squadra può essere ritenuta accettabile se sarà abbinata a una serie di arrivi che migliorino i ruoli più scoperti. Se la Roma insisterà sul 4-3-3, ad esempio, il lato sinistro dell’attacco non soddisfa l’allenatore che a Cagliari ha lanciato Zalewski titolare e tenuto El Shaarawy in panchina fino al recupero del secondo tempo. Al posto di uno dei due, i Friedkin gli metteranno a disposizione un’ala sinistra che salti l’uomo e sappia sfruttare la profondità. Uno alla Chiesa, che magari non sarà Chiesa. L’intermediario dell’affare Dybala, Fali Ramadani, propone in alternativa al suo assistito più appetibile un calciatore che Ghisolfi conosce bene, avendolo comprato per il Nizza dall’Atalanta: Jeremie Boga, un creativo che non ha mantenuto le promesse di campione lanciate qua e là quando giocava nel Sassuolo. Ma non si tratta (evidentemente) di una prima scelta per la Roma, che in Francia segue con interesse anche il kosovaro Zhegrova del Lilla: ha segnato un gol decisivo al Fenerbahce di Mourinho nel preliminare di Champions.

Roma, i movimenti

De Rossi pensa a un rimpasto anche a centrocampo, dove gradirebbe un elemento dinamico e solido. Ci sarebbe Bove, che nella gestione precedente era diventato titolare e stava per conquistare la Nazionale, ma è ormai evidente che il prodotto della casa non è nelle grazie dell’allenatore: nella partita in cui già mancava Paredes squalificato, gli ha preferito come cambio Baldanzi. Allora occhio ai profili tipo Soumaré, che il Leicester ha utilizzato per soli 11 minuti nella giornata del ritorno in Premier contro il Tottenham. Ma non solo: sulla lista è rimasto Prati del Cagliari, un regista che De Rossi ha apprezzato alla Spal. Può diventare un sostituto in caso di offerte per Cristante o Paredes.