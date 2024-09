Roma, perché Hummels è il colpo migliore

Con rispetto parlando per gli altri acquisti della Roma, Mats Hummels è il colpo migliore che Ghisolfi potesse piazzare nei tempi supplementari del mercato svincolati . Non soltanto il difensore tedesco rafforza considerevolmente la retroguardia giallorossa, ma, grazie al suo ingaggio, sbarca in Serie A un autentico campione che onora il calcio con la sua esemplare professionalità e una carriera che parla da sola. Il suo nuovo capitolo romanista si annuncia particolarmente interessante. Finalista di Champions League con il Borussia il primo giugno scorso, Hummels è stato campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ha disputato 78 presenze in Nazionale , della quale è stato uno dei perni sino all'ultima partita giocata con la Fußballnationalmannschaft.

Roma, i numeri di Hummels

Bayern (5 stagioni complessive, fra andata e ritorno da Dortmund) e Borussia (14 stagioni) hanno contrassegnato la carriera nei club del neogiallorosso che, in bacheca, allinea 14 titoli tedeschi (5 Bundesliga, 3 Coppe di Germania 6 Supercoppe), conta 626 partite da professionista e 46 gol. Soprattutto, l'altissima esperienza internazionale di Hummels è una garanzia per la Roma. A 35 anni, il difensore è integro e pronto a una nuova annata da protagonista. Nell'ultima, ha totalizzato 40 presenze, 4 gol e un assist, saltando soltanto 6 partite per infortunio; ha giocato tutte le partite della Champions, competizione nella quale si è affermato come re dei tackle (57); in Bundesliga è stato il giocatore del Borussia che ha vinto il maggior numero di contrasti, duelli aerei e ha compiuto il maggior numero di salvataggi. Willkommen in der Serie A, Herr Hummels, es ist eine Freude, Sie hier zu haben. Benvenuto in Serie A, Herr Hummels, è un piacere averla qui.