Roma a caccia del difensore: pressing su Marmol del Las Palmas

ROMA - Le strategie di mercato sono in continua evoluzione, anche a tre giorni dalla chiusura della sessione invernale. Così se prima la Roma stava andando a caccia di un vice Dovbyk, dopo l’exploit di Shomurodov ha deciso di dirottare tutte le attenzioni esclusivamente sul difensore centrale. Ranieri ha bloccato l’uzbeko, Pellegrini ha deciso di restare, e allora è caccia alla riserva di N’Dicka. Identikit: giovane, di piede mancino e pronto a lavorare partendo inevitabilmente come riserva. Mika Mármol è il nome forte delle ultime ore , soprattutto dopo il contatto ufficiale di ieri tra la Roma e il Las Palmas dopo che Ghisolfi ha avuto la certezza di poter contare sul sì del giocatore. Tutto fatto? Neanche per sogno, anzi, la situazione non è proprio delle più semplici da gestire. Come sempre in questi casi, le divergenze sono sui quattrini. Da una parte il club spagnolo chiede, anzi, pretende il pagamento dei 10 milioni della clausola rescissoria (anche perché il Barcellona detiene il 50% della futura rivendita), dall’altra la Roma invece sta cercando di abbassare pesantemente il prezzo provando anche a inserire una contropartita tecnica.

La trattativa di mercato

In questo momento è stallo. Il Las Palmas non intende scendere dalla sua valutazione, quella obbligata dalla clausola, e spinge per avere i soldi immediatamente. A Ghisolfi il compito di studiare una strategia convincente. La prima è quella di inserire Dahl nella trattativa: valutazione di cinque milioni di euro e prospetto certamente interessante. A volere lo svede anche il Besiktas, anche con la formula del prestito. La seconda opzione sarebbe quella di provare un prestito con obbligo di riscatto condizionato a presenze oppure il raggiungimento di determinati obiettivi della squadra, come ad esempio la partecipazione a una competizione europea la prossima stagione. Insomma, un modo per arginare in questo momento lo scoglio dei dieci milioni e rimandarlo al bilancio dell’anno prossimo. Oggi nuovi contatti, con l’entourage del giocatore che proverà a mediare con la società spagnola per cercare di trovare una soluzione. Ma perché inserire come contropartita proprio Dahl? Perchè in questa stagione Marmol sta giocando prevalentemente da terzino sinistro, ruolo che può ricoprire alla perfezione grazie alla sua velocità e a un buon piede mancino. Garantire al tecnico Diego Martínez Penas un immediato sostituto potrebbe aiutare la Roma a trovare un accordo in questi ultimi giorni di mercato.

Le alternative in difesa

Parallelamente Ghisolfi sta studiando altri possibili nomi per cercare di coprire il ruolo lasciato scoperto dopo la partenza di Hermoso. Continua a piacere Marco Di Cesare, ventitreenne argentino (con passaporto italiano) ma il Racing Club non chiede meno di quindici milioni di euro. Una soluzione più per l’estate che per l’immediato (oltretutto è un piede destro, meno utile al momento alla causa). Interessa anche El Chadaille Bitshiabu, difensore centrale del Lipsia. In questa stagione l’ex Psg sta trovando meno spazio e chissà che il club tedesco non sia favorevole a lasciarlo andare con un prestito con diritto di riscatto. Situazioni in aggiornamento, in ogni caso la priorità resta Marmol.

Hermoso al Bayer

Ieri è stato il giorno anche dell’ufficialità del passaggio di Hermoso al Bayer Leverkusen. Prestito secco con ingaggio interamente pagato dai tedeschi che hanno presentato lo spagnolo ricordando la doppia sfida giocata contro di lui quando era all’Atletico Madrid: "Sono state due partite molto emozionanti, entrambe le squadre non si sono risparmiate, proprio come accaduto a Madrid poco più di una settimana fa - ha detto Hermoso -. Non vedo l’ora di raggiungere grandi traguardi, ci sono i presupposti per disputare una grande stagione".