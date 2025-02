Roma, preso Nelsson: il difensore arriva dal Galatasaray questa mattina

Frenata su Goglichidze, fumata bianca per Nelsson. È successo di tutto nelle ore a ridosso della sfida contro il Napoli. Dall’accordo con l’Empoli per il trasferimento del ventenne georgiano, al ripensamento improvviso, fino alla stretta e alla chiusura per il difensore del Galatasaray. Alla fine sbarcherà lui oggi nella Capitale, Victor Enok Nelsson, il ventiseienne danese di proprietà del club turco e che in questa stagione è stato utilizzato con il contagocce (616 minuti) tra campionato ed Europa league. La Roma ha colto l’occasione al volo, ha preferito l’esperienza del centrazione nazionale danese alla prospettiva di prendere un ragazzo giovane e che ancora deve crescere. Così Ghisolfi nelle ultime ore ha virato su Nelsson e ha trovato un accordo con il Galatasaray per il prestito con probabilmente anche un’opzione di riscatto per eventualmente prenderlo in caso di buon rendimento in questi quattro mesi restanti di stagione. Una situazione molto simile all’affare Angeliño, arrivato un anno fa in prestito proprio dal Galatasaray (ma era di proprietà del Lipsia) e poi riscattato a fine stagione per cinque milioni di euro.