Nelsson alla Roma, è ufficiale: cifre e dettagli dell'affare

Nelsson alla Roma, è ufficiale

Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Victor Nelsson ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma almeno fino al prossimo 30 giugno. Il centrale difensivo approda alla corte di Claudio Ranieri in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni. Depositato il contratto nella serata di oggi, con il 26enne che va ad arricchire il pacchetto arretrato giallorosso. Lascia la Turchia dopo un totale di 144 presenze con i colori del Galatasaray.

Il comunicato della Roma

"L'AS Roma - si legge nella nota ufficiale del club giallorosso - è lieta di annunciare l'acquisto di Victor Nelsson dal Galatasaray. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato in Danimarca nel 1998, di ruolo difensore centrale, il danese si afferma in patria prima nel Nordsjælland e poi nel Copenaghen. Nel 2021 passa al Galatasaray dove in quattro stagioni diventa uno dei leader della squadra di Istanbul, collezionando oltre 100 presenze ufficiali. Ha scelto la maglia numero 25. Dopo Bronee, Berggreen, Kjaer e Kristensen sarà il quinto calciatore danese della storia a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Victor!".