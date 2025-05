Abraham oggi avversario della Roma, ma a fine stagione tornerà in giallorosso

MILANO - Ultime apparizioni in rossonero per l’attaccante inglese Tammy Abraham. Il Milan ha deciso di non negoziare l’acquisto a titolo definitivo con la Roma dopo il prestito annuale stabilito nella scorsa estate. Abraham era arrivato proprio all’ultimo giorno di mercato nell’ambito dell’affare Alexis Saelemaekers e oggi sarà a Roma con la squadra per la partita contro i giallorossi. Uno stadio che conosce bene e che potrebbe diventare nuovamente la sua casa l’anno prossimo quando tornerà a Trigoria. Il club giallorosso si guarderà attorno a caccia di acquirenti dopo l’annata a Milano, dove però Abraham è riuscito a rigenerarsi in seguito al brutto infortunio subito a Roma. L’inglese, infatti, ha segnato una decina di reti tra campionato e coppe, condite da sette assist. In Coppa Italia, ad esempio, è stato il miglior marcatore della competizione con quattro gol, mentre in Supercoppa ha siglato la rete che ha portato al Milan la vittoria con il 3-2 nei confronti dell’Inter.