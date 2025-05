Non sarà Klopp il nuovo allenatore della Roma. Lo smentisce il club, lo smentisce l'agente del tecnico tedesco che al Liverpool ha vinto tutto quello che c'era da vincere. I tifosi giallorossi, però, quel sogno lo hanno cullato per pochissime ore. Rumors senza alcun fondamento si erano propagati come un virus per la città e sui social, voci che si ricorrevano e che davano i Friedkin pronti ad annunciare un colpo a sorpresa per la panchina. Uno shock. Peccato solo che non c'era nulla di vero. Le smentite si sono susseguite arrivando fino in apertura del sito della Bild. "Una fake news", ha detto l'agente del tecnico, attualmente impegnato come coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull. Fine dei sogni. Per i tifosi della Roma è stato bello crederci per qualche minuto. Restano le ironie sui social, tantissime, a sollevare l'umore dei tifosi romanisti rimasti scottati da un abbaglio collettivo.