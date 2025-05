La Roma con o senza Gasperini: gli otto giocatori al centro del progetto

Koné e Pisilli

- Siamo sicuri che adesso che Trigoria si è svuotata, anche i giocatori sparsi in giro per il mondo sono alla ricerca di notizie e comunicazioni in merito al loro futuro allenatore. Perché anche loro nel corso della stagione sono rimasti all’oscuro sulle mosse della proprietà per il dopo-Ranieri , e allora non resta che leggere siti e giornali, oltre a spulciare social, per cercare notizie come normali tifosi curiosi. Di certo un gruppo di giocatori aspetta con ansia indizi per conoscere il proprio futuro, un altro invece è più tranquillo e sicuro di restare per essere il punto fermo della nuova Roma.. E allora con lui una cerchia di elementi sono certi di poter diventare non solo ancora più leader della rosa, ma anche più forti tecnicamente.

Gli otto di Gasp, potremmo chiamarli così. Chi può davvero esultare per un suo arrivo sono sicuramente Svilar, Mancini, N’Dicka, Koné, Pisilli, Angeliño, Dybala e Soulé. Partiamo dal centrocampista francese: dinamismo, qualità, aggressività, intelligenza tattica. E anche quei ventitré anni perfetti per le doppie (e triple sedute) del tecnico prossimo a lasciare l’Atalanta. Insomma, ha tutte le qualità cercate da Gaperini in un centrocampista, su di lui Gasp potrebbe lavorare a meraviglia per trasformarlo in un giocatore totale e sempre più in crescita. Koné in questa stagione, la sua prima in Italia, ha avuto dei momenti in cui è calato nel rendimento e ha dovuto ricaricare le batterie per la stanchezza tra campionato e coppe. Oltre naturalmente alla nazionale francese che ha conquistato proprio dopo le sue prime apparizioni nella Capitale. Gasperini e il suo staff lavoreranno per renderlo sempre più continuo, sempre più perno fondamentale della squadra ma anche più pericoloso dalla trequarti in su: ha segnato due gol e fornito tre assist, un bottino scarno per le opportunità avute e create. Migliorerebbe e tanto anche Pisilli: un altro ragazzo con cui lavorare e che ha margini di crescita importantissimi. Anche il ventenne può considerarsi un giocatore da pressing e di avanzamento, da utilizzare sia in un centrocampo a due sia come trequartista dinamico e d’inserimento.