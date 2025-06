Roma, rivoluzione in attacco: tutti i nomi richiesti da Gasperini

Chiamarla rivoluzione offensiva forse è esagerato, perché sono tanti i ruoli da puntellare sul mercato e il budget non permette clamorosi stravolgimenti (causa FFP), ma è un dato di fatto che l’attacco della Roma subirà questa estate notevoli cambiamenti per modellare il reparto come Gasp comanda e per offrire al nuovo tecnico non solo più soluzioni di livello ma soprattutto più gol. Quelli che sono mancati in parte la scorsa stagione, e non è un caso che la Roma abbia vinto otto volte per 1-0 con un corto muso non certo strategico e voluto, come sottolineato diverse volte da Ranieri: «State scrivendo, giustamente, che la Roma segna poco. Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol». Un’indicazione data ad aprile quando ancora il nome di Gasperini non era tornato di moda e il senior advisor studiava altri candidati. A maggior ragione ora che è arrivato il tecnico da Bergamo i giocatori dalla vena realizzativa servono come l’aria. La seconda indicazione l’ha data proprio Gasp nell’intervista di presentazione: «Il mio modo di giocare rispecchia quelle che sono le mie caratteristiche. Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, aggressività, ma non solo, siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol, che ha sempre pensato a fare un gol in più dell’avversario che prenderne qualcuno in meno». Ogni riferimento non è puramente casuale, la Roma ha bisogno di trovare più gol se vuole finalmente ambire a un posto in Champions, e gli attaccanti che adesso ha a disposizione non danno le giuste risposte sotto questo aspetto: Dovbyk in Serie A ha segnato 12 gol, Saelemaekers (tornato al Milan) 7, Dybala 6, Soulé 5, Shomurodov (che piace in Mls) 4, El Shaarawy 3, Baldanzi 1. Totale: 38 reti. Meno dei 40 gol segnati dalla coppia Retegui (25)-Lookman (15). Non serve aggiungere altro.