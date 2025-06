La Roma blinda il portiere del futuro: primo contratto da professionista per Bouaskar

Si attendono sviluppi sul rinnovo di Mile Svilar, ma intanto la Roma blinda un altro portiere: si tratta di Slim Bouaskar , alla firma del suo primo contratto da professionista. Il classe 2009 è l'estremo difensore della formazione Under 16 dei giallorossi, allenata da Scala, dove è stato protagonista di un'ottima stagione. Il rinnovo prolunga il suo contratto fino al 2028.

Roma, primo contratto da professionista per Bouaskar: la nota del club

È stata la stessa Roma ad annunciare il prolungamento del contratto del giovane portiere con un breve messaggio sul profilo ufficiale di X: "Slim Bouaskar sigla il suo primo contratto da professionista. Il portiere firma con il Club fino al 2028". In allegato con la comunicazione, c'è anche la foto della firma. Nel corso della scorsa stagione, Bouaskar si è messo in mostra affermandosi come uno dei giocatori più promettenti del vivaio della Roma. Tra l'altro, ha anche già collezionato 9 presenze con la nazionale tunisina U17.