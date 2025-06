Plusvalenze Roma, da Abraham a Shomurodov: il punto cessioni a poche ore dalla scadenza 

Sono ore davvero frenetiche per la Roma. Il direttore sportivo Ricky Massara ha infatti il compito di realizzare entro oggi circa 15 milioni di euro di plusvalenze, da registrare a bilancio. Il dirigente sta lavorando quindi senza sosta su più fronti, in Italia e all'estero (ci sono ancora delle trattative tenute riservate). Detto dell'accordo con il Besiktas per Tammy Abraham ad una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro, proseguono anche i dialoghi per Mario Hermoso ed Eldor Shomurodov. Quest'ultimo resta un obiettivo caldo del Basaksehir, anche se nei giorni scorsi ci sono stati contatti pure con altri club: la sua valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro. Il difensore spagnolo ha invece aperto un dialogo con il Valencia: in questo caso si lavora sulla formula.