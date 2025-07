Abraham al Besiktas: l'annuncio social e i dettagli dell'accordo con la Roma

Tammy Abraham è pronto a diventare un nuovo giocatore del Besiktas . L'attaccante della Roma , reduce da una stagione in prestito al Milan , con cui ha segnato 10 gol, è in viaggio verso la Turchia per completare le formalità burocratiche preludio al suo trasferimento nella Süper Lig .

Abraham al Besiktas: prestito oneroso con obbligo di riscatto

La formula dell'operazione: prestito oneroso, per 2 milioni di euro, più un riscatto obbligatorio fissato a 13. Sui social del Beskitas, il ventisettenne centravanti inglese è comparso in un video in cui ha detto: "Ciao aquile nere, sto arrivando per voi", salutando così i suoi nuovi tifosi direttamente dal volo su cui è a bordo. Il Besiktas ha, di pari passo, comunicato l'imminente conclusione trattativa: "Sono iniziate le negoziazioni con il giocatore e la Roma in merito al trasferimento del calciatore Abraham".