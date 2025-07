La Roma vuole Wesley: la mossa di Massara per sbloccare la trattativa

ROMA - Cambiano i dirigenti, resta invece la politica dettata dai Friedkin sul mercato in entrata. La Roma deve investire sui giovani, deve acquistare giocatori rivendibili in futuro e contenere i costi sugli ingaggi. Lo ha fatto la scorsa estate, lo farà anche in questi due mesi di sessione nei quali Massara dovrà costruire una Roma il più possibile a immagine e somiglianza di Gasperini. Il diktat è spendere qualcosa in più sui cartellini e tenere bassi gli stipendi. Sia per un discorso finanziario sia, di conseguenza, per un discorso legato al mercato: cedere giocatori con ingaggi elevati sta infatti diventando sempre più difficile. Per questo motivo l’input arrivato dalla proprietà su Wesley Vinícius França Lima, per tutti solo Wesley, è quello di provare a portarlo nella Capitale costruendo una trattativa intelligente sui costi dell’intera operazione: cartellino, stipendio, commissioni . La Roma ci sta ragionando su, analizzando appunto i numeri della spesa per quell’esterno che tanto piace a Gasperini e a diverse squadre europee (tra queste la Juventus).

Roma-Everton, sinergia per Wesley

I primi contatti tra il club giallorosso e il Flamengo sono stati avviati, la richiesta iniziale dei brasiliani è di circa 30 milioni di euro, forse qualcosa in più. Massara sta lavorando per cercare di abbassare il prezzo inserendo nell’affare una parte fissa, una variabile, i bonus e le famose percentuali sulla rivendita. Ma nelle ultime ore si sta facendo strada anche una nuova idea che coinvolge l’altro club dei Friedkin, l’Everton. Potrebbe infatti nascere una sinergia tra le due squadre per portare il brasiliano in Europa: l’Everton, fuori dalle competizioni Uefa e, quindi, dal regime del financial fair play, potrebbe spendere la cifra richiesta dal Flamengo per acquistarlo e poi girarlo in prestito con obbligo di riscatto alla Roma che eviterebbe nell’immediato la spesa pazza, salvo poi comprarlo il prossimo anno quando si chiuderà il settlement agreement e avrà maggiori margini di spesa. Lo scenario sarebbe clamoroso e aprirebbe un’asse di reciproco aiuto futuro e un’alleanza sicuramente importante tra i club anche per prestiti interni di giovani o esuberi. La strategia Wesley sarebbe più o meno quella utilizzata dal City Group per prendere Savinho, passato nel giro di due stagioni da tre club di proprietà della holding multinazionale: acquistato dal Troyes, poi girato al Girona (dopo un passaggio in prestito al Psv) e poi sbarcato a titolo definitivo al Manchester City.

Wesley e il nodo commissioni

Lo stipendio di Wesley non preoccupa, attualmente percepisce 400 mila euro e con il trasferimento difficilmente supererebbe i due milioni di euro. Le commissioni invece sono elemento ancora di discussione e altrettanto importanti visto che vengono considerate nel bilancio e nel fair play finanziario. La Roma in ogni caso vuole provare a prendere il ventunenne e, qualora non decollasse l’affare con l’Everton, è disposta anche a fare uno sforzo dirottando i soldi per l’esterno sinistro sulla fascia opposta. Con la volontà di Angeliño di restare, più la presenza di Salah-Eddine, l’affare De Cuyper è congelato se non proprio saltato del tutto.

Zortea, più di un’alternativa

L’affare brasiliano non è certo semplice, per questo motivo la Roma si guarda attorno e studia alternative. Una di queste porta a una vecchia conoscenza di Gasperini che ha avuto per poco tempo all’Atalanta: Nadir Zortea ha attirato l’interesse dopo una buona stagione al Cagliari con sei gol e partite di livello. «Gasperini mi ha insegnato tanto, ho un buon rapporto con lui», aveva detto l’esterno in passato. Ecco, la coppia potrebbe ritrovarsi, serviranno una decina di milioni per convincere il presidente Giulini e il nuovo tecnico Pisacane. Ma Zortea non è soltanto un’alternativa, Massara potrebbe addirittura provare a sviluppare entrambe le trattative se uscissero sulla destra sia Abdulhamid sia Rensch (in prestito): con Wesley e Nadir, la fascia destra sarebbe al top.